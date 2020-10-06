台積電上班「輪班到死」？同業點破：程度等於看到的上班文化

不少理工相關科系者畢業後會想進入台積電工作，不外乎是因為台積電的薪資、分紅、未來發展性等優勢，但也有人認為台積電的工時長、生活常常被工作綁死，好奇想到台積電上班的好處到底為何？想不到被網友點破「程度到哪裡，看到台積電的上班文化就到哪裡」。

有網友在批踢踢討論，認為台積電說穿了也只是「晶圓廠製造業」，在這裡學到的技能也無法成為當電子SOHO族的一技之長，不解赴台積電上班的誘因是什麼。對此有網友分析是「性價比」的原因，指出台積電是「檯面上合乎投入工作和社會成就的標的」，若是撇開工作強度，台積電的性價比可以說是比較高的，另也有網友認為還是要視職務而定，若只單方面的看到台積電「輪班到死」，或許自己能勝任的就是這樣的工作。

也有人贊同原PO的想法，表示除非未來也想轉職做類似的工作，否則台積電只是在薪資上優於業界，在這裡學到的東西在外面也無用武之地；至於有網友舉例台積電工程師能「5點半下班接小孩」，則有人不以為然，表示「很多GG人5點半下班，但輪不到你」，指出薪資福利好的人只是少部分，如果不是很缺錢的話，其實在這裡學到的東西只在工廠才派得上用場。

另有網友認為原PO不解台積電為何吸引理工人，主要還是「吃不到葡萄說葡萄酸」，指出原PO認為「搞懂晶圓製程，離職後頂多當技術顧問，學會也沒辦法獨立接案」是錯的，台積電有其他領域都需要的專業人才，且要獨立接案也接不到大公司的案子，小公司多半才會外包，薪資上當然也沒有台積電來的優渥。