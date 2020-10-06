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Google Cloud宣布 品牌識別Google Workspace

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

Google Cloud今（6）日宣布品牌識別Google Workspace，實現高度整合的使用體驗，提供為客戶需求量身打造的解決方案。Google Workspace整合即時訊息、視訊會議、文件與工作管理等諸多核心功能，不但奠基於 Google 安全防護機制，也採用業界最節能的雲端技術。

Google 表示，目前每個月有超過26億的一般使用者、企業及教育工作者主動選用 Google 的生產力和協作應用程式。Google Cloud台灣總經理邵光華表示， Google Workspace可讓團隊在無法面對面共事的情境下也能持續成長、將時間投注於最重要的工作，運用創新的方式建立人際關係。

Google 今年7月曾宣布即將推出全面升級的工作環境，完成單一整合式平台。全新品牌識別 Google Workspace ，接下來的幾周內，Gmail、雲端硬碟、日曆、Meet和其他協作工具也更換為四色品牌圖示。G Suite 教育版和非營利版使用者也能使用 Google Workspace 服務。G Suite 教育版客戶可以繼續使用 Classroom、作業、Gmail、日曆、雲端硬碟、文件、試算表、簡報和 Meet 等工具，參與 Google 非營利計畫的合格機構也能繼續使用 Google 非營利版。

Google 雲端硬碟 G Suite

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