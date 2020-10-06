隆達強化Micro LED布局 與美國艾克斯光電深度技術合作
隆達電子（3698）強化Micro LED布局，今（6）日宣布，與美國艾克斯光電技術有限公司（XDC）進行深度技術合作，隆達將取得XDC之技術授權，同時也提供XDC專業生產服務，並以先進製造技術，與XDC協同開發Micro LED晶粒至模組產品，除了加速Micro LED發展外，也藉此維持技術領先優勢。
XDC是Micro LED巨量轉移技術先驅，現已建立了超過400多項廣泛且基礎的專利組合；XDC利用彈性體PDMS轉印頭之巨量轉移技術，被業界認為是量產Micro LED顯示器的最佳方案，未來將可應用於電視，看板，桌上型顯示器，筆記型電腦和智慧手機螢幕。
隆達電子技術中心副總經理黃兆年表示，近年來隆達電子在LED微小化專案投入了研發、設備與人才，從晶粒、封裝、測試、模組、電路驅動器到系統一條龍整合，而與XDC進行深度技術合作，將有利加快Micro LED量產時程。
隆達在Micro LED技術研發已耕耘多年，並擁有顯示器領域的深厚經驗，未來與XDC攜手合作，會導入隆達一條龍整合優勢，共同加速Micro LED商品化時程。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言