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TrendForce 發布2021年十大科技趨勢

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

TrendForce發布2021年十大科技趨勢，涵蓋DRAM正式跨足EUV世代，及2021年全球運營商加速5G基地台建置，日韓已搶先關注6G及AR眼鏡結合智慧型手機，掀起終端跨領域整合等。

DRAM正式跨足EUV世代，NAND Flash150層疊堆技術再升級。2021年三大DRAM廠：三星(Samsung)、SK海力士(SK Hynix)、美光(Micron)除了持續往1Znm、1 alpha奈米製程轉進外，三星(Samsung)將率先跨入EUV世代，緩步取代現有的double patterning技術，以提升成本結構與生產效率。

2021年全球運營商加速5G基地台建置，日韓已搶先關注6G。2020年6月全球行動通訊系統協會(GSMA)發布最新5G SA部署指南(5G Implementation Guidelines：SA Option 2)，進一步討論運營商部署之技術議題與5G於全球建置狀況。

在5G技術展開之餘，日本NTT DoCoMo、韓國SK Telecom (SKT)等已開始關注6G，強調未來有更多XR裝置整合(包括VR、AR、MR、8K和更多圖像)，使用全像投影(Holography)交流將變得更為真實，遠端工作、控制、醫學、教育等有望得以推廣。

物聯網進化為智聯網，以AI賦能裝置邁向自主化。2021年物聯網將以深度結合AI作為提升價值之主要核心，IoT定義也從Internet of Things演化為 Intelligence of Things，透過深度學習與電腦視覺等工具的附加，讓IoT軟硬體應用全面升級；在綜合產業動態並考量經濟振興與遠端操作需求，將具體呈現於智慧製造與智慧醫療兩大垂直應用領域。

AR眼鏡結合智慧型手機，掀起終端跨領域整合。2021年AR眼鏡將改採外接智慧型手機的設計，透過終端跨領域的整合，讓智慧型手機成為AR眼鏡的運算平台，降低AR眼鏡產品本身的重量與成本。特別是2021年在5G網路環境將更成熟下，透過與5G智慧型手機的結合，除了能更順暢運行各種AR App之外，亦能倚靠智慧型手機的連網實現各種個人影音娛樂功能，促使手機品牌與電信運營商推動AR眼鏡市場發展的意願大幅提升。

為自動駕駛把關，駕駛人監測系統(DMS)將大放異彩。車輛安全科技的演進從車外走向車內，感測技術朝向整合車內駕駛人狀況與車外環境的方向發展，AI的應用也不僅止於娛樂與便利，安全成為新的應用重點。

其他趨勢還有摺疊裝置概念再進化，尺寸放大、擴大應用領域。2021年白光OLED技術迎來勁敵，Mini LED、量子點OLED加入戰局。2020年先進封裝技術全力向HPC、AiP領域邁進。晶片業者加速擴張策略，迎向AIoT市場大餅及首台主動式驅動Micro LED電視，將於2021年問世等。

智慧型手機 5G AR

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