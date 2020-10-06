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李詩欽：電子業因應新台幣強升 要從三方面齊頭並進

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導
電電公會理事長李詩欽（左）與機械公會理事長柯拔希。記者蕭君暉／攝影
電電公會理事長李詩欽（左）與機械公會理事長柯拔希。記者蕭君暉／攝影

電電公會理事長李詩欽今（6）日表示，面對新台幣強升，公會的會員廠商都很重視，也會影響到會員廠商的獲利，不過，匯率不是我們可以控制的，電子業一定要努力創新，推出新產品，以提升獲利率來因應。他強調，獲利率包括，毛利，淨利與業外收入，這三部分要齊頭並進，若都能齊頭並進，則匯率對電子業的影響就比較少。

由機械公會與電電公會主辦的「智慧製造大聯盟」今天舉行成立大會，李詩欽是在會後接受訪問時，作出以上表示。

他認為，現在不是只有匯率的問題，新冠肺炎疫情的影響反而更大，現在開始進入2020第4季，但是國外市場一直到2021年，都很難回復正常，這將衝擊到會員廠商的營收與獲利。雖然疫情帶動居家工作，使得雲端與互聯網產業都有受惠，但是消費性電子產品的需求卻受到打擊，尤其將進入傳統聖誕節的旺季，疫情將使得旺季新產品的銷售受到影響，公會也正在協助會員廠商因應。

疫情 匯率 李詩欽 新台幣

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