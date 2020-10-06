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隆達與美國艾克斯光電深度技術合作 搶MicroLED市場

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

隆達電子（3698）與美國MicroLED的領導公司-艾克斯光電公司（X Display Company，以下稱XDC）今（6）日共同宣佈，雙方將進行深度技術合作，雙方簽署協同研發及技術授權合約加速推進Mirco LED技術。隆達將取得XDC的技術授權，同時也提供XDC專業生產服務，並以先進製造技術，與XDC協同開發MicroLED晶粒至模組產品，以持續在MicroLED領域維持技術領先地位。

隆達電子技術中心副總經理黃兆年表示，我們很高興與X Display進行技術合作，使雙方在MicroLED推向量產之路更往前邁進。隆達在MicroLED技術研發已耕耘多年，並擁有顯示器領域的深厚經驗，未來隆達與XDC將攜手合作，共同加速MicroLED的商品化，將我們一條龍的優勢在次世代顯示技術領域繼續發光。近年來隆達電子在LED微小化專案投入了研發、設備與人才，從晶粒、封裝、測試、模組、電路驅動器到系統一條龍整合，並與XDC等先進合作夥伴進行緊密合作。

艾克斯光電公司（X Display Company）的聯合創始人兼副總裁Matthew Meitl博士則說：「隆達電子是一家創新、充滿活力的LED公司，特別在顯示行業擁有豐富的經驗。我們很高興與隆達合作，並為雙方的客戶共同開發最前瞻的MicroLED產品。」

XDC是MicroLED巨量轉移技術的先驅，並已建立了超過400多項廣泛且基礎的專利組合。XDC利用彈性體PDMS轉印頭之巨量轉移技術，被業界認為是量產MicroLED顯示器的最佳方案，未來將可應用於電視，看板，桌上型顯示器，筆記型電腦和智慧手機螢幕。

LED 隆達 顯示器

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