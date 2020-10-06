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線上越南台灣形象展登場 推買主與參展商虛擬洽談

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
貿協董事長黃志芳，疫情對社交距離及跨國旅運的限制，生活及商務當中的數位轉型已是不可避免的趨勢。記者黃淑惠／攝
貿協董事長黃志芳，疫情對社交距離及跨國旅運的限制，生活及商務當中的數位轉型已是不可避免的趨勢。記者黃淑惠／攝

「2020線上越南台灣形象展」今（6）日於線上展開，展覽為期三天，台灣參展商達135家、預約觀展越南買主也達220家，是疫情後全台最大型的海外拓銷活動，更是各國邊境管制下，企業唯一最佳的海外拓銷管道。

董事長黃志芳表示，疫情對社交距離及跨國旅運的限制，生活及商務當中的數位轉型已是不可避免的趨勢，而面對疫情帶來的數位化新生活，台灣可以在各國數位轉型過程當中提供5G、AI及雲端等高科技的技術協助，助功各國建設智慧城市、智慧醫療及電子商務領域等數位應用領域。

黃志芳表示，由於新冠肺炎疫情影響，「台灣形象展」在今年透過數位科技轉型成為「台灣形象展2.0」，更利用浮空投影技術導覽展出亮點，包含台灣防疫國家隊生產的防護衣、無人自動駕駛汽車以及台灣的文化創意。

因疫情影響，造成全球旅運及商務活動受限，「新南向台灣形象展」在今年數位轉型2.0，首次以線上展覽方式呈現，除線上洽談外更採用最新科技呈現線上360˚商品展示及透過虛擬實境(VR)呈現線上展會，使虛擬展館擁有與實體展館一般的攤位設計及攤位擺設，如臨真實的展場。

「2020線上越南台灣形象展」展出內容包含智慧城市、健康醫療、新創電商、時尚生活及觀光與文化等五大主題，呈現台灣企業在後疫情時代的5G、AI、雲端、防疫、醫療、電子商務等各領域的應用解決方案，以及向越南民眾導覽台灣的觀光風景與人文文化。展覽運用多項數位科技突破遠距離的限制，創新呈現方式與觀展體驗，更是台灣科技與會展業結合升級的範例，為後疫情時代展覽變革指出方向，值得各界參觀體驗。

展覽第二大亮點便是台灣企業全程在家參展，貿協透過數位科技，同步線上協助超過135家參展商與250位越南買主進行超過500場的虛擬洽談，包含明碁材料、圓展科技、微星科技、建準電機、督洋生技、華碩電腦等。買主也可以在觀展中隨時與感興趣的參展商洽談，貿協特別成立展覽戰情室，即時安排一對一虛擬洽談，讓數位展覽不僅僅是展示而已，更能抓住商機，創造績效。

此外，線上台灣形象展還導入了虛擬實境(VR)，透過iStaging的虛擬實境技術使展品可以網頁上360˚展出，讓參展商與買主的洽談更接近真實展覽的體驗，同時也導入XRSPACE的沉浸式虛擬實境裝置，在開幕現場提供貴賓體驗進入虛擬世界中觀看展覽，並可以在虛擬世界中互動，將展覽虛實整合，宣示未來展覽將會與科技結合，朝虛擬展覽的方向發展。

「新南向台灣形象展」在今年數位轉型2.0，首次以線上展覽方式呈現。記者黃淑惠／攝
「新南向台灣形象展」在今年數位轉型2.0，首次以線上展覽方式呈現。記者黃淑惠／攝

疫情 越南 虛擬實境

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