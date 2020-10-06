Pure Storage產品獲AWS Outposts認證 攻混合雲市場

那斯達克掛牌的專業儲存服務廠Pure Storage，今（6）日宣布旗下產品FlashBlade已獲得AWS Outposts Ready認證。Pure Storage表示，FlashBlade for AWS Outposts已通過全面性測試並獲得完整支援，為混合雲解決方案帶來了全快閃效能、雲端擴充性以及營運簡化，不僅加速現代化應用程式，同時更打破了IT資料孤島。

根據研調機構IDC估算，明年全球有90%企業的IT策略都將混合企業內部私有雲、公有雲以及現有平台，來因應現代化應用程式日益多元的需求。Pure Storage指出，企業需要一套以最佳技術為基礎的混合雲策略來提供整合管理、互通性、彈性、靈活性與效能，協助他們消除複雜性、降低成本及提升資料行動性等各項挑戰。

Pure Storage表示，FlashBlade通過AWS Outposts整合認證後，AWS客戶能採用低延遲高效能的整合式高速檔案與物件平台，搭配Amazon Simple Storage Service原生功能以及AWS服務、API及工具，使資料中心全面擁有簡化的管理與容器能力；這項解決方案將可支援AI、現代化數據分析、DevOps、快速復原以及次世代應用程式等，需要即時反應與高吞吐量的使用情境，同時也滿足資料主權、法規遵循以及地端處理等要求。

Pure Storage FlashBlade總經理Matt Burr說：「我們的客戶正面臨各種新興的應用程式需求，因此我們致力於提供各樣創新的技術與合作，來支援他們在混合雲方面的優先任務。我們很高興也很榮幸能參加AWS Outposts Ready計畫，並提出一套混合雲解決方案來發揮FlashBlade與AWS的彈性與靈活性。」

AWS Outposts是一套全託管式服務，將AWS基礎架構、AWS服務、API及工具延伸至任何資料中心、共置空間或企業內環境，提供一致的混合體驗。Pure Storage表示，加入AWS Outposts Ready計畫後，FlashBlade將能在混合環境中，提供更快速的企業內物件來支援現代化應用程式；並能打破儲存孤島，提供整合式高速檔案與物件平台，為零散的工作負載設計提供多重協定支援；此外，具備雲端擴充性與營運簡化，可同時滿足檔案與物件儲存的需求，提供零接觸式供應、簡易的網路與容器管理。