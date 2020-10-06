華通9月營收寫新高 Q4營運喊衝

PCB大廠華通（2313）在智慧手機旺季加持下，9月營收寫下歷年同期新高，且為單月歷史次高紀錄，展望第4季，在美系大客戶新品上市，及筆電、平板應用持續暢旺下，華通對本季展望依然正面看待，可望維持高檔水準，帶動今（6）日股價持續攀高，午盤上揚逾4%，股價最高來到45元。

華通今年9月營收61.5億元，月增8.8%、年增3.7%，不僅為9月同期新高，且寫下單月歷史次高紀錄，營收連續四個月增長；累計今年前三季營收423.9億元，年增9.1%，為歷史新高紀錄。

華通9月營收寫下今年新高，主要受惠於智慧手機旺季到來，美系大客戶新機即將上市，加上中系手機廠需求持續增溫。

華通表示，往年下半年就是消費性電子旺季，今年雖然發表會落後，但在零組件生產上並沒有太大延遲，新機主板、電池板都在正常量產出貨中。

展望第4季，筆電、平板受惠居家工作（WFH）、遠距教學需求，相關業務持續表現暢旺，手機在美系客戶新品上市下，加上5G發展推動產品往高階設計需求依舊不變，HDI產能依然吃緊，華通對第4季營運正面看待。

華通先前指出，今年雖然受到疫情以及中美貿易戰影響，但在董事長吳健穩健的經營策略下，帶領公司團隊繳出了漂亮的成績單，自2019年來出現營收、毛利率、獲利同步創高態勢不變。

業界認為，華通除了擁有技術及品質的優勢外，接單以及產能調配快速應變的能力，更是面臨外在環境不確定性下，可以使公司業績逐年成長的要素。

法人觀察，今年全球手機市場呈現衰退，但手機銷售以5G新機種占比明顯上升，受惠於手機客戶用板疊構往高階（Anylayer HDI）設計方向發展不變，華通在產能、技術以及服務領先下，往往成為手機客戶在開發5G新機種的首選供應商，帶動業績成長。