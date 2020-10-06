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新iPhone上市 鴻海第4季營收可望季增五成

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導
鴻海董事長劉揚偉。報系資料照 趙于萱
鴻海董事長劉揚偉。報系資料照 趙于萱

鴻海（2317）9月營收站上今年單月新高，月增10.9%，惟iPhone 12系列遲到，導致鴻海今年第3季表現不如往年，法人預估，隨著10月新iPhone上市，鴻海下半年業績呈現「先蹲後跳」，第4季營收可望季增五成。

受新冠肺炎疫情影響，iPhone 12系列延至今年10月上市，讓鴻海往年9月營收暴衝表現落空，9月營收4,663.63億元，寫下今年單月新高，雖月增10.9%、但年減20.7%；鴻海第3季合併營收約1兆2,908.82億元，季增14.4%、年減7%。

從四大類產品表現來看，若9月相較8月，電腦終端產品表現最佳，其次是雲端網路產品，再者是消費性電子產品，最後是元件及其他產品；若9月相較去年同期，電腦終端產品同樣表現最佳，其次是雲端網路產品，再者是元件及其他產品，最後是消費性電子產品。

展望第4季，隨著iPhone 12系列於10月上市，加上新iPad Air、iPad 10.2吋、Apple Watch 6及Sony PS 5等出貨，及雲端及企業伺服器業務持續復蘇下，法人預估，鴻海第4季營收可望季增五成。

市場預期，今年第4季新款iPhone將有3種尺寸和4款機型，包括5.4吋有機發光二極體（OLED）版（後置雙攝影鏡頭）、6.1吋OLED版（後置雙攝影鏡頭）、6.1吋OLED版（後置3攝影鏡頭加上飛時測距ToF功能）、以及6.7吋OLED版（後置3攝影鏡頭加上飛時測距ToF功能）。

據目前綜合消息來看，蘋果可能在美國時間10月13日再舉辦新品發表會推出新iPhone 12系列，並可能最快在10月16日開始預購。

鴻海今年前三季合併營收約3兆3,483.52億元，年減7%。主要受到新冠肺炎疫情影響，導致今年首季表現不如預期，隨著新iPhone於第4季上市，可望減緩鴻海年營收減幅。

鴻海 營收

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