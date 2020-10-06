2020第五屆台積電青年築夢計畫 今日開跑
台積電文教基金會為鼓勵青年以創新精神勇敢築夢，自2016年起舉辦「台積電青年築夢計畫」，今(6)日於台積創新館舉辦第五屆徵件記者會。宣布本屆青年築夢計畫主題訂為「循環下世代」，以響應全球循環經濟趨勢，邀集國立清華大學藝術設計系團隊與春池玻璃、谷同金鐵材進行跨領域合作，製作「循環之美」藝術創作，藉此藝術裝置引動大眾共鳴。
台積電文教基金會董事長曾繁城表示，「台積電青年築夢計畫」今年跨入第五屆，累積迄今已有400組參與團隊，從中已產生出了27組築夢團隊。台積電青年築夢家們展現了無限地創意及踏實的行動力，多元的計畫內容包含了紀錄片拍攝、弱勢族群關懷、傳統技藝的傳承，以及符合教育趨勢的創新教案團隊等。甚至有團隊將其校園時期的夢想延伸至個人職涯，勇於創業；其中，來自聯合大學的「代袋」團隊已成立工作室，致力於廢棄布材再利用，持續堅持以設計的力量來改變社會的理念。
2020第五屆台積電青年築夢計畫為鼓勵青年世代正視環境永續議題，今年以「循環下世代」為競賽主題，持續鼓勵青年朋友發揮無邊的創意，期待能為循環經濟領域注入活水。為使「循環下世代」引發更多共鳴，台積電文教基金會推出「循環之美」示範計畫，
邀請國立清華大學江怡瑩教授設計團隊、春池玻璃吳庭安副總經理，以及谷同金鐵材洪文章總監跨領域合作，以裝置藝術來訴說主題理念。清華大學江怡瑩教授表示，「循環之美」以「愛護自然、尊重人文」為核心理念，運用春池玻璃的回收再製技術所製成的有色瓶器，搭配曲線輪廓的鐵件結構，表現出台灣山水律動的循環之美。
台積電文教基金會執行長許峻郎補充，台積電青年築夢計畫四年來獲得桃竹苗、台南地區大專院校師生熱烈迴響，今年徵件縣市再擴及大台中地區，提供更多學子追逐夢想的機會。2020第五屆台積電青年築夢計畫，即日起至10月30日中午十二時開放報名徵件，相關辦法可瀏覽官方網站或電洽台積電青年築夢計畫小組0800-222-975。
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