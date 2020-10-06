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疫情重創產業！馬稠後產業園區後期 首次售地不如預期

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣馬稠後產業園區後期開發工程，去年12月總統蔡英文主持動土典禮，園區以長照園區及機械園區做發展主軸，規畫全國唯一智慧健康照護園區，圖為開發完成 完售的一期。圖／嘉義縣府提供
嘉義縣馬稠後產業園區後期開發工程，去年12月總統蔡英文主持動土典禮，園區以長照園區及機械園區做發展主軸，規畫全國唯一智慧健康照護園區，圖為開發完成 完售的一期。圖／嘉義縣府提供

嘉義縣馬稠後產業園區後期開發工程，去年12月蔡英文總統主持動土典禮，園區以長照園區及機械園區做發展主軸，規畫全國唯一智慧健康照護園區，標售每坪平均4萬3500元，全台最便宜，縣府辦2場招商說明會，廠商詢問度高，但第一次售地結果，機械園區只標售37%，不如預期，顯示受疫情影響，產業發展豬羊變色。

縣府經發處說，第一次公告標售招商成果，長照園區公告標售3萬3291坪，標售2萬零369坪，已標售比例61%，共9家廠商投資，投標價9億餘元；機械園區公告標售共6萬5768坪，標售2萬4343坪，標售比例37%，共4家廠商投資，投標價10億餘元，合計標售比例45%，將檢討招商類別年底再辦第二次標售。

經發處長江振瑋說，疫情讓歐美各國至今難復工，重創屬工業之母角色的國內工具機產業，上銀集團卓總裁8月19日在「台灣機器人與智慧自動化展」開幕致辭，拋出年底國內將有3分之1工具機業倒閉，雖然業界普遍認為言過其實，卻已宣告工具機業的寒冬來臨。

另一方面，這波疫情卻也帶動民生消費性物資、機踏車、工業電腦、伺服器、新冠肺炎概念醫材、運動器材等加工產業，以及5G電競、電子商務、外送平台等產業蓬勃發展。

國內短期產業發展豬羊變色，幾家歡樂幾家愁，導致原先規畫進駐馬稠後後期園區的機械業，裹足不前，第一批次標售中反倒是一些原來較少探詢的健康照護如輔具、升降椅、健康食品等產業出線。

中美貿易大戰，西部走廊馬稠後適合台商投資，做為中科及南科產業輔助園區，形成 完整產業鏈，縣府對開發設廠生產營運5年內，應納地價及房屋稅，各補助50%、40%優惠。台糖農場開發的馬稠後園區共428.57公頃，1999年完成報編，第一期84.79公頃，2014年動工，2016年完成公共設施土地完售，共33家廠商進駐。

疫情 工具機

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