科學園區今年高速成長 1-8月營業額年增兩位數

今（109）年1-8月三大科學園區營業額1兆9,037億元，較去年同期增14.2％。成長速度以中科最快，年增22.2%；南科和竹科的成長速度相當，各為年增10.8%、10.9%。

按營業額計，竹科規模最大，為7,793億元居首，占三大科學園區的40.9％，依次是中科的6,046億元，南科的5,198億元。

科學園區中各業消長互見，積體電路產業是園區中的最大產業，營業額占比約七成二，積體電路產業今年表現不錯，1-8月營業額年增20.6％，主因受惠於5G及高效能運算等高階產品需求續增。

成長最快的是電腦及周邊產業，隨遠距商機帶動相關設備需求，年增76.5%。南科的電腦及周邊產業因去年基數較低，增逾三倍。

而光電及精密機械情況不太好，1-8月營業額分別年減9.0％及16.2％。