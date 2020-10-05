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體驗VR更簡單！中華電首推VR-Share租賃服務

經濟日報 / 記者黃晶琳／即時報導

台灣5G開台後，電信業者拚創新應用，5G娛樂應用再進擊，中華電信首推「VR-Share租賃服務」，輕鬆體驗5G創新應用。

中華電信看準5G創新應用VR的魅力，首創「VR-Share租賃服務」，不僅瞄準VR震撼的沉浸式體驗商機，更呼應時下最夯的共享經濟商機。

中華電信表示，到中華電信指定5G體驗服務據點，選擇想要租賃及體驗的VR設備，包括獨家的XRSPACE MANOVA、HTC VIVE Focus，以及Pico G2 4K，租金7天350元，相當於每天只要50元，就可直接將VR設備帶回家，感受5G VR娛樂。

此外，租設備還送內容，中華電信表示，申請VR-Share租賃服務，租賃期間可免費體驗中華電信Hami VR內容，包含超震撼的太陽馬戲團360度全景表演秀、追逐韓流明星紛絲必看的音樂電視節目（The Show），還有獨家打造的虛擬演唱會等4K VR影視。

中華電信 VR 5G

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