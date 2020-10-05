裕國董事會通過 楊育偉續任董事長

裕國（8905）股東常會上月23日完成改選，公司派大獲全勝後，董事會今（5）日通過，董事長由楊育偉續任，總經理由詹義郎續任。

董事會並決議盈餘分派、資本公積發放現金及股利除息基準日，每股配發1元現金股利，其中盈餘分配每股0.65元、資本公積發放每股0.35元；除息交易日為10月22日，除息基準日為10月28日，現金股利發放日為11月18日。

裕國上月23日召開股東常會完成改選，儘管以前董座楊連發為首的市場派來勢洶洶，仍無法撼動由副總裁楊吳奈美率領的公司派，在9席董事中共拿下6席董事與2席獨董，大獲全勝，經營權爭奪戰也告一段落。

楊育偉表示，未來將推動公司轉型、Al升級，並規劃上市，計畫已獲董事會支持，他將傾全力打造台灣第一牛肉品牌，讓裕國成為「冷凍冷藏業的台積電」。

裕國預計3到6年間，完成桃園中壢擴充凍庫廠房，提升滿倉率與週轉率；旗下裕鵬物流將擴充車隊；持續與知名食品連鎖集團合作；增建南投二廠肉品加工廠，擴充產能。

營建部分，裕國目前有5塊地，包含規劃中及已推出的沙鹿「裕國豐盛」住宅大樓案，總戶數135戶，預計年底完銷，未來將依市場景氣，適時推案，長期來說可挹注集團獲利。