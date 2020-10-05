遠傳攜手KT 打造韓國人氣女團首場海外售票直播演唱會

疫情帶動跨國直播演唱會熱潮 ，遠傳friDay影音宣布攜手韓國電信KT 瞄準韓流經濟，打造韓國人氣女團「Lovelyz」首場海外售票直播演唱會。

遠傳friDay影音表示，攜手韓國電信業者KT將於18日海外獨家直播韓國女團「Lovelyz」演唱會，是雙方首次合作推出跨國售票型直播演唱會。這是遠傳與KT在今年4月簽訂合作備忘錄（MOU）後，除針對5G、數位內容及漫遊等業務進行合作，再度跨向韓流經濟。

遠傳friDay影音近年深耕韓流經濟，大量上架獨家韓國實境綜藝節目滿足韓粉需求，也在5G上市後，擴展並深化與韓國重要夥伴的合作，引入時下最流行的K-pop音樂節目，包含《Run.wav》、《M Countdown》，並結合多視角技術，並與宏達電HTC合作推出的2D家庭劇院服務，讓用戶透過HTC VIVE VR頭戴裝置，即可享受身處劇院、明星就在眼前的沉浸式觀影體驗。