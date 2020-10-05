勤凱雙箭齊發 9月營收創新高
導電漿料大廠勤凱科技（4760）今（5）日公告9月營收為1.09億元，再度創下單月歷史新高，較去年同期成長169.62%，並較上月增加19.17%；累計今年前9個月營收8.47億元，較去年同期成長111.85%。
勤凱表示，被動元件受惠客戶訂單需求穩健成長，產能及庫存逐步改善，太陽能則因綠能產業前景明確，帶動相關產品需求回暖，9月營收續創歷史新高，目前訂單能見度展望正向。
隨著國際對綠能的接受度大幅提高，愈來愈多科技業者未來將使用再生能源，而綠電也一直是我們政府的政策走向之一，太陽能發電的高需求，帶動太陽能背銀導電漿需求升溫，勤凱的太陽能背銀導電漿主攻台灣與東南亞市場，今年進入量產及成長期，客戶與訂單持續成長，逐漸具備量產規模，對公司營收與獲利貢獻穩步攀升。
勤凱表示，受惠PC/NB動能出貨延續，網通、車用、手機需求回升，以及新客戶及新產品的挹注，再加上5G產業將持續推升被動元件需求成長，由於5G具有高速、高頻特性，傳統金屬材料易產生干擾，使得陶瓷等非金屬材料在5G應用上越來越廣，勤凱可依客戶需求提供客製化的導電漿料，預期將可持續受惠，有助於公司維持後續成長動能。
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