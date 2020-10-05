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威剛9月營收創三高 第4季需求不減

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導
記憶體模組大廠威剛（3260）9月營收同創三高，包括固態硬碟（SSD）單月營收創歷史新高，9月合併營收為25個月以來新高，第3季合併營收也攀升至近8季高點。路透
記憶體模組大廠威剛（3260）9月營收同創三高，包括固態硬碟（SSD）單月營收創歷史新高，9月合併營收為25個月以來新高，第3季合併營收也攀升至近8季高點。路透

記憶體模組大廠威剛（3260）9月營收同創三高，包括固態硬碟（SSD）單月營收創歷史新高，9月合併營收為25個月以來新高，第3季合併營收也攀升至近8季高點。

威剛表示，近期記憶體現貨價止跌回升，加上客戶需求持續熱絡，不僅9月合併營收一舉衝上32億元，年增逾五成，公司第二大產品線SSD營收也首度突破10億元大關，達11.48億元。在9月營收帶動下，威剛第三季合併營收達85.98億元，年增32.78%，季增15.69%。

威剛進一步表示，第3季記憶體價格及市場需求仍受疫情干擾，但公司營收及出貨量不減反增，不僅優於同業，多項業績表現更突破近兩年多來高點，充分發揮公司長期經營客戶關係、全球通路及電子商務布局效益，才能在全球局勢仍陷混亂之際，站穩營運腳步，爭取最佳獲利。

展望後市，威剛認為，綜觀產業整體新增產能有限，配合各家新款5G手機與新一代遊戲主機陸續上市，第四季記憶體價格走勢將優於預期，不僅跌幅可望收斂，DRAM價格更有機會持穩發展。

累計威剛今年前9個月合併營收為232.68億元，年增25.81%。前9個月DRAM占營收貢獻比重46.78%，SSD營收貢獻為32.77%，記憶卡、隨身碟及其他產品20.45%。第3季產品結構，DRAM占比達43.77%，SSD比重34.36%，記憶卡、隨身碟及其他產品21.87%。

營收 威剛

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