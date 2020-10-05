精誠攜手瑞擎 搶攻5G物聯網市場資安服務商機

精誠資訊（6214）今（5）日宣布，與資安新創公司瑞擎數位（PacketX）合作，代理GRISM監測網路樞紐系列產品，協助企業打造高彈性的監測網路，鏈結精誠的資安生態圈夥伴，以及服務產業客戶多年的經驗，提供企業完整一條龍的5G網路安全解決方案，首階段雙方將瞄準政府、金融與電信產業提供服務。

瑞擎數位是以軟體引擎驅動網路安全技術創新的年輕公司，以獨家開發的全封包解析（DPI）技術應用於監測網路（monitoring plane）的建構，確保網路安全設備不因監控覆蓋不完整而形成盲點，輔以精密網路解析能力排除無用資訊，大幅提升整體網路防禦機制。瑞擎數位的客戶包含中國信託、合作金庫、國安局、聯發科（2454）、交通大學、暨南大學、三軍總醫院、高雄榮民總醫院等金融與政府機構等。

精誠資訊中南區總經理詹伊正表示，智慧工廠、自駕車、邊緣運算與AI等新興技術與應用不斷推陳出新，如何協助企業善用5G站上趨勢浪潮，同時兼顧資訊安全，是精誠與瑞擎的共同目標。瑞擎是資安界的後起之秀，擁有自行開發能力，因應5G時代的企業資安需求，精誠邀請瑞擎加入資安生態圈，共同合作，發揮集團現有通路優勢，為企業客戶提供更完整的解決方案，也協助瑞擎拓展不同產業市場，爭取5G物聯網市場資安服務商機，未來也期許透過雙方合作，提升台灣資安生態圈服務能量，以台灣服務經驗為進軍國際市場預先做好準備。

瑞擎數位技術長王騰嶽指出，瑞擎數位的核心技術可讓物聯網應用所需的雲端服務無縫轉移至邊緣機房（微型雲），並針對企業用戶提供超低延遲的服務、網路存取控管，同時構築微型雲上的物聯網網路安全機制，協助企業面對5G網路資安威脅。未來希望透過精誠兼具深度及廣度的資安整合推廣服務，創造綜效，並期待藉由精誠業務團隊的通路，擴大政府、金融、電信三大產業的服務家數。

精誠資訊核心資安業務部協理李文謙也表示，過往網路安全的重點在於如何將威脅阻絕境外，但在攻擊手法持續翻新的今天，敵人很有可能早已透過供應鏈進入內網，或者內部人員誤入釣魚陷阱而發出加密連線下載惡意軟體，但IPS與防火牆卻又無法檢查加密內容，導致企業機敏資料陷入重重危機。因此精誠希望借重瑞擎數位的網路能見度平台作為樞紐，協同我們所代理的多種網路安全產品，協助企業全面強化資安防護網。