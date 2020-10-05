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群電9月營收再創新高 月增15.1%

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導
群電總經理曾國華 （本報系資料庫）
群電總經理曾國華 （本報系資料庫）

群光電能（6412）9月份受惠於傳統旺季效應，加上客戶因應十一中秋長假提前拉貨，使得大瓦特數筆電、Type-C筆電、遊戲機及伺服器電源營收均較8月份上揚，推升公司9月營收再創歷史新高，月增15.1%。

群電公布2020年9月自行結算合併營收達35.64億元，月增15.1%、年增5.3%，創下歷史新高紀錄。第3季自結合併營收則約96.58億元，季增4.6%、年減3.3%。累計今年前三季自結合併營收達256.04億元，與去年持平。 

群電指出，9月份受惠於傳統旺季效應，加上客戶因應十一中秋長假提前拉貨，使得大瓦特數筆電、Type-C筆電、遊戲機及伺服器電源營收均較8月份上揚，推升公司9月營收再創歷史新高，整體第3季營收優於原先預期，產品組合也比上季更佳。

展望第4季，雖然遊戲機及伺服器電源將步入淡季，但傳統筆電及電競筆電電源需求仍維持強勁，將為公司第4季業績帶來一定支撐，整體下半年營收可望優於上半年。

法人分析，雖然新冠疫情影響部分產品例如桌機及消費性產品需求，壓抑群光電能今年營收成長力道，不過公司深耕高值產品逐漸獲得成效，加上積極投資自動化製程改善生產效益，看好公司2020年獲利有機會再攀歷史高峰。

法人指出，此波疫情在上半年帶來缺工及磁性元件缺貨的干擾，更確立了自動化生產的重要性，而群光電能在明年吳江新廠產能開出後，產線自動化比例將較目前的7成升到8成，有機會進一步提升公司的產品品質、彈性及生產效率，有效提升公司的競爭力及長期獲利表現。

營收 電競筆電

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