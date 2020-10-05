研調：2020至2025全球晶圓代工產值年複合成長6.4%

雖然新冠肺炎疫情與中美貿易戰干擾全球半導體供應鏈與相關需求，但在疫情衍生需求、供應鏈預防性備貨、5G新興應用商機浮出、5奈米先進製程量產、業者擴產計畫如期等供需面多項因素帶動下，DIGITIMES Research分析師陳澤嘉預估，今年全球晶圓代工產值挑戰700億美元，年增17%；2020至2025年均複合成長率(CAGR)可望達6.4%。

陳澤嘉表示，今年全球晶圓代工業產值估呈現明顯成長，除受惠疫情衍生的晶片需求將持續至下半年，供應鏈因應疫情不確定性採取預防性備貨以避免斷供也成為需求後盾，加上5G智慧型手機滲透率提升、CPU等高效能運算(HPC)新晶片上市，且台積電（2330）、三星電子(Samsung Electronics)陸續量產5奈米製程、業者擴產計畫也未受疫情阻撓，將使今年全球晶圓代工產值表現亮眼。

他指出，2021年起，5G等新興應用將快速成長，加上先進製程推進等因素，預估該年產值可望持續年增6.8%；展望未來5年，伴隨5G、人工智慧(AI)等新興應用快速發展，同時，台積電、三星持續推進晶片製程、先進封裝技術，及吸引英特爾(Intel)等IDM業者擴大委外代工，格芯(GlobalFoundries)、聯電（2303）等業者雖將策略主軸轉向特殊製程，也可布局物聯網、自動駕駛等新興商機。

DIGITIMES Research預估，2020~2025年全球晶圓代工產值年均複合成長率(CAGR)可望達6.4%，2025年挑戰950億美元，但中美貿易戰迄今未有停歇跡象為最大不確定性變因。