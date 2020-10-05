避免求職個資外洩 KPMG：找到工作後要求刪除求職資料

中秋連假期間，國內再次發生人力銀行可能遭入侵，依據媒體報導，受駭的涵蓋500萬以上的台灣求職人資料。KPMG數位科技安全服務經理林軒宇指出，使用者在非求職期間，可以考慮要求人力銀行業者將求職個資依法予以刪除，以降低自身個資被洩漏的風險。

而KPMG數位科技安全服務負責人謝昀澤執行副總經理則表示，在駭客眼中，求職資料含金量頗高，包括通聯資訊等當事人完整個資，易成為詐騙或行銷資料盜賣集團狙擊的首要標的。特別這段中美科技貿易大戰期間，台灣高科技人才的資料庫，更可能是全球企業的垂涎目標。

事件爆發的時間點是連續假期，KPMG以國內過去三年發生過的金融、石化、電商等大規模的入侵案例分析，舉凡台灣的連續假期或颱風假，一直是駭客集團的「好日子」。因假期中資訊人員及系統維護廠商人力配置較少，各種網路事件疏於監控，且一旦發現有入侵跡象，求援不易回應不及。

林軒宇認為，本次外洩個資來源仍在查證中，過去也不乏有心人用舊的網路外洩資料包裝成知名網站新外洩的個資，以求取更高賣價，須謹慎確認。

林軒宇也依據過去的協助相關業者處理個資遭竊的經驗，分析企業網路遭侵入的常見原因，包含Web系統設計的缺陷、網路防禦機制的漏洞、委外廠商所留的漏洞或後門，或系統管理者帳號遭奪權等問題。林軒宇提醒擁有大量個資的網路服務業，應在假期前，針對上述各項資安熱點進行超前部署，以防相關事故再度發生。

另外，本次事件是由國內治安人員在執行網路深度巡邏中主動發現，林軒宇也呼籲各大企業，平時除了注重自身的安全防禦外，對於網路上的多元情資（例如有無與公司相關的漏洞、客戶檔案外洩之討論），也應即時且有系統性的蒐集、觀測並且分析。甚至情資監控範圍，盡可能涵蓋企業上下游供應鏈與生態鏈相關公司，才能即早發現問題。如發現個資外洩跡象，應速依照個資法主動通知當事人，以降低事故衝擊。