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高啟全揮別紫光 傳將與辛耘聯手攻晶圓再生
前中國大陸紫光集團全球執行副總裁高啟全，日前確定自10月1日起已與紫光五年合約期滿，並離開紫光集團，由於高啟全在半導體業界輩分甚高，他未來的動向也成為兩岸科技術產業界高度關注的重點，今（5）日傳出，高啟全將投入晶圓再生領域，並傳出將與台灣設備及晶圓再生廠辛耘（3583）攜手合作，在湖北黃石投資興建12吋晶圓再生廠。
台灣科技產業界人士指出，過去就曾聽高啟全提過，看好再生晶圓的未來產業發展前景，而辛耘去年中即公告，擬以現金方式投資大陸設立晶圓再生廠，初期投資金額1億人民幣。
近日台灣的業界傳出，高啟全在今年10月1日離開紫光後，並對外表示其階段性任務已完成，接下來要做自己的事。而高啟全指的「做自己的事」，業界盛傳，高啟全將與辛耘聯手合作，於靠近武漢的黃石投資興建12吋晶圓再生廠，預計2021下半年量產。
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