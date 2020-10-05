遠傳friDay影音攜手韓國電信KT 瞄準韓流經濟

國人喜愛韓國影視娛樂文化的熱度持續延燒，韓流已從文化現象演變成經濟效果，OTT業者先前引進電影、戲劇內容，遠傳friDay影音攜手韓國電信業者KT（Korea Telecom），將於10月18日海外獨家直播韓國女團「Lovelyz」演唱會，這也是雙方首次合作推出跨國售票型直播演唱會。

遠傳friDay影音瞄準韓流熱潮，除了大量上架獨家韓國實境綜藝節目滿足韓粉需求，也在5G上市後，擴展並深化與韓國重要夥伴的合作，引入時下最流行的K-pop音樂節目，包含《Run.wav》、每周四直播的《M Countdown》，並結合多視角技術，讓觀眾有更多不同的體驗。

此外，遠傳與韓國電信領導品牌KT在今年4月簽訂合作備忘錄（MOU），針對5G、數位內容及漫遊等業務進行合作，今再瞄準韓流經濟，首度推出跨國售票型線上直播，將於10月18日（日）下午2點起直播韓國當紅女子偶像團體Lovelyz海外獨家線上演唱會，也是Lovelyz的首場海外直播。