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集邦：中芯遭美制裁 影響大於對華為、晉華出手

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導
中芯國際確認供應商受美出口限制。(信報資料圖片)
中芯國際確認供應商受美出口限制。(信報資料圖片)

中國晶圓代工廠中芯於昨（4）日發布正式公告，美國商務部向其供應商發函，提到對中芯出口的部分美國設備、配件及原物料會受到美國出口管制規定限制。研調機構集邦科技半導體研究處指出，與中芯有最直接供應關係的美系半導體設備供應商包含應材（Applied Materials）等，荷蘭商艾司摩爾（ASML）也在限制範圍內，此波制裁主要衝擊將發生在中芯12吋廠的發展。

除了應材，集邦提到，科林研發（Lam Research）、美商科磊（KLA）也首當其衝，至於ASML是因為其零件主要源自於美國，所以也在限制範圍內。相較之下，矽晶圓及半導體化學原物料主要由日系及歐洲供應商為主，初步判斷衝擊較小。

根據集邦科技統計，中芯在全球晶圓代工市占率約為4%，全球排名第五，在中國地區則位列第一，是中國目前唯一在14奈米以下先進製程發展藍圖較為明確的業者。

集邦表示，觀察中國半導體自主化的發展，目前主要中國廠商包含北方華創（清洗、沉積、蝕刻）、中微半導體（沉積、蝕刻）、上海微電子（光刻、檢測）、中電科（離子注入及化學機械研磨）等。雖然各製程皆已有中國廠商可自主供應，但在光刻及檢測製程上，目前仍僅有上海微電子可供應最先進達90奈米的設備，因此90奈米以下製程，也就是12吋廠設備基本上仍需仰賴美系供應商支援。

雖然中芯短期內仍能依靠現有產線持續運作，不過集邦認為，其未來將面臨無法新購機台進行擴產的窘境，其28奈米以上成熟製程的擴產，以及14奈米以下先進製程發展計畫，恐怕都將被迫放緩。此外，非中國客戶恐將為了降低風險而轉單至非陸系晶圓廠。

同時，集邦強調，美國對於中芯的斷供影響，恐大於福建晉華與華為，中國設備廠的發展腳步仍落後國際大廠，因此中芯未來若少了國際設備支援，先進製程的發展與演進將遭受阻礙，而整個中國半導體產業的發展也將隨之受到衝擊。

晶圓代工廠 半導體 奈米

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