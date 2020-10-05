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光磊感測元件供貨蘋果 法人看好出貨展望
LED廠光磊（2340）過去積極布局感測元件市場，且該公司先前就供貨蘋果Apple Watch，由於蘋果新款Apple Watch搭載血氧濃度感測器，搶攻全球防疫市場，近期市場看好該公司未來在蘋果單的出貨展望看好，股價今（5）日在股價表現相對強勢。
蘋果全新搭載血氧濃度感測器的Apple Watch Series 6，是由綠色、紅色和紅外線共四個叢集式LED及四組光電二極體組成，業界人士透露，光磊感測元件業務中的光敏二極體是Apple Watch傳感器最主要供應商，光磊同時供貨蘋果光敏二極體和LED，在新Apple Watch後續鋪貨上市、拉貨潮持續之下，有望挹注光磊強勁營運動能。
市場法人認為，光磊除了供貨蘋果之外，全球感測市場在應用面持續拓展下，在未來出貨展望看好，再加上該公司今年在營運降溫下，已順勢進行人力精簡，法人預期，該公司單季營運谷底，有機會在今年第2季或第3季落底，中長線而言，營運表現仍值得期待。
光磊過去2年在LED感測市場的接單及布局原本相對較多數LED廠具成果，不過，今年以來由於全球新冠肺炎疫情，衝擊歐美市場，下游需求明顯降溫，導致公司營運也略為下滑，不過，市場法人預期，在蘋果訂單下半年開始出貨之下，營運有機會逐漸回升。
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