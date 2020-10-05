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群創認股取代調薪惹爭議 公司：為增加員工報酬

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導
面板大廠群創（3481）今（5）日傳出勞資爭議，據《蘋果新聞網》報導，一名群創工程師向群創董事長洪進揚、鴻海（2317）創辦人郭台銘發出陳情信，表示今年公司以認股方式取代調薪，造成高層與基層收入有明顯落差，質疑是高層私心自肥。圖為群創南科廠生產線。（本報系資料庫）
面板大廠群創（3481）今（5）日傳出勞資爭議，據《蘋果新聞網》報導，一名群創工程師向群創董事長洪進揚、鴻海（2317）創辦人郭台銘發出陳情信，表示今年公司以認股方式取代調薪，造成高層與基層收入有明顯落差，質疑是高層私心自肥。圖為群創南科廠生產線。（本報系資料庫）

面板大廠群創（3481）今（5）日傳出勞資爭議，據《蘋果新聞網》報導，一名群創工程師向群創董事長洪進揚、鴻海（2317）創辦人郭台銘發出陳情信，表示今年公司以認股方式取代調薪，造成高層與基層收入有明顯落差，質疑是高層私心自肥。對此，群創回應，調薪轉化為庫藏股及獎金發放是為了增加員工報酬，高層主管更已減薪應對公司虧損情況，期望內部同仁團結，共謀共好。

報導指出，該名員工耳聞公司主管的認股費用動輒上百萬元，換算成認股收入更達到千萬元之譜；相形之下，基層員工因認股數量少，大幅壓縮獲利，不如直接調薪更符合基層員工利益，該名員工也呼籲公司回歸調薪制度。

群創對此回應，公司去年營運虧損，高階主管於6月份起集體減薪，以宣示經營決心；今年受疫情衝擊，營運挑戰仍然嚴峻，但基於人才是產業的根本，為了增加員工報酬，才將調薪轉化為庫藏股及獎金發放。此舉結合公司的經營脈動，綜合考量評比各事業單位、員工職務及個人績效貢獻，核發不同比例的留任獎金及庫藏股。

群創強調，每年會針對各地區域生活物價水準、產業環境及人才市場，進行薪資檢視，並沒有固定的調薪幅度。群創也對員工喊話，「市場的變化我們謹慎應對，內部的團結需要同仁攜手，期許同仁創造個人價值與提昇企業價值，共謀員工與公司共好，持續向上。」

群創近幾個月受惠於面板價格漲勢不斷，市場普遍看好能在今年下半年轉盈，甚至能維持營運動能直到明年。

群創 庫藏股 面板

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