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原相本季業績 有望續登高峰
感測IC大廠原相（3227）第3季業績可望攀峰，法人估計，該公司本季業績有機會更好，續登歷史新高。
原相8月合併營收為7.58億元，月增幅度達18.6％，累計前八月合併營收為48.95億元，年增近四成。
法人認為，原相業績占比最高的滑鼠業務，表現持穩，尤其電競滑鼠部分，成績頗佳。
另外，原相在TWS真無線藍牙耳機應用方面，今年表現難免受到新冠肺炎疫情影響，不過進入下半年後，相關出貨有回溫趨勢，正逐月成長。據了解，原相支援主動降噪功能的TWS已從8月開始小量出貨，其TWS業務在第4季表現可望持續升溫。
至於遊戲機應用方面，原相過往相關出貨高峰都會落在第3季，去年遊戲機應用占其業績比重約14％，法人認為，隨著今年任天堂Switch熱賣，該公司今年相關業績占比有機會提高到17％至18％之間。
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