中華精測9月、Q3營收 同創歷史新高

測試介面大廠中華精測（6510）公告9月營收4.1億元再創下單月營收歷史新高，同時第3季營收也同步創下歷史新高表現，市場法人預期，第4季營運雖因產業進入淡季，不過，由於5G及高效能運算（HPC）等需求仍持續看好，預期中華精測第4季營運表現仍有機會優於過去同期水準。

中華精測9月合併營收達4.10億元，月增1.3％並較去年同期成長4.6％，續創單月營收歷史新高，且第3季合併營收也達到12.01億元，季增13.6％，與去年同期相較成長9.0％，單季營收同樣改寫歷史新高水準，累計今年前三季合併營收達31.59億元，較去年同期成長32.8％符合預期。

中華精測今年第3季以來，營運表現亮眼，主要由於5G智慧型手機全球出貨情況，第3季之後逐漸擺脫上半年受到疫情壓抑的情況，第3季逐漸恢復正常成長軌道，帶動9月的探針卡（Probe Card）業績持續成長，其中應用於5G智慧型手機的核心應用處理器（AP）探針卡更成為主要成長動能。

該公司先前並表示，人工智慧（AI）、5G終端應用需求引領半導體產業從設計、製造、封裝到測試皆朝異質整合技術方向發展，以達到讓晶片更多功、高速與省電，伴隨著產業技術的演進，而高速運算的AI與5G晶片，核心處理器所需搭載的周邊晶片量只增不減，有利未來產業需求增加。