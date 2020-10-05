中芯禁令上路 旺宏、聯電、台積電受惠

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導
旺宏董事長吳敏求。圖／聯合報系資料照片
旺宏董事長吳敏求。圖／聯合報系資料照片

中芯國際（0981.HK）10月4日晚間在港交所公告，經過多日與供應商進行詢問和討論後，知道美國商務部工業與安全局（BIS），已根據美國出口管制條例EAR744.21（b），向部分供應商發出信函，對於向中芯國際出口的部分美國設備、配件及原物料會受到美國出口管制規定的進一步限制，須事前申請出口許可證後，才能向中芯國際繼續供貨。

台新投顧表示，禁令正式上路實施後，雖中芯已在貿易戰的情勢下，先行提高存貨水準，然而美國供應商仍掌握眾多半導體關鍵設備及原物料，若關鍵美國供應商遲遲未獲出口許可，中芯的營運仍會受顯著的衝擊，而聯電（2303）、台積電（2330）等晶圓代工同業均將受惠。

另外，兆易創新的NOR Flash主要由中芯代工，若制裁生效，考量兆易創新在NOR Flash的市占率接近二成，將對整體供需造成衝擊，可望帶動NOR報價上揚，華邦電（2344）、旺宏（2337）可望受惠。

NOR Flash 原物料

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