中芯禁令上路 旺宏、聯電、台積電受惠
中芯國際（0981.HK）10月4日晚間在港交所公告，經過多日與供應商進行詢問和討論後，知道美國商務部工業與安全局（BIS），已根據美國出口管制條例EAR744.21（b），向部分供應商發出信函，對於向中芯國際出口的部分美國設備、配件及原物料會受到美國出口管制規定的進一步限制，須事前申請出口許可證後，才能向中芯國際繼續供貨。
台新投顧表示，禁令正式上路實施後，雖中芯已在貿易戰的情勢下，先行提高存貨水準，然而美國供應商仍掌握眾多半導體關鍵設備及原物料，若關鍵美國供應商遲遲未獲出口許可，中芯的營運仍會受顯著的衝擊，而聯電（2303）、台積電（2330）等晶圓代工同業均將受惠。
另外，兆易創新的NOR Flash主要由中芯代工，若制裁生效，考量兆易創新在NOR Flash的市占率接近二成，將對整體供需造成衝擊，可望帶動NOR報價上揚，華邦電（2344）、旺宏（2337）可望受惠。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言