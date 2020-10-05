台積Q4旺 5奈米滿載

蘋果新iPhone 10月中旬問世倒數，積極下單台積電，儲備新機搭載的最新A14處理器。供應鏈傳出，台積電5奈米產能中，已有三分之二、總量約18萬片被蘋果包下，加上超微、高通、聯發科等大客戶卡位產能，台積電5奈米提前滿載，本季單月營收創新高可期。

台積電向來不評論單一客戶與接單動態。台積電預計本周四（8日）公布9月合併營收，儘管近期美元匯率走貶，不利新台幣計價的營收表現，法人認為，隨著A14處理器進入量產，以及華為搶在9月15日禁令生效前大單出貨挹注下，台積電9月營收仍有機會繼續改寫新高。

台積電7、8月兩個月合併營收總計約2,288.4億元，法人看好，台積電9月營收持續站穩千億元大關無虞，第3季實際業績可望輕鬆達到財測預估，刷寫單季歷史新高。進入第4季，台積電營運動能來自5奈米訂單發威，尤其獨家代工蘋果A14處理器，對台積電業績挹注非常大。

業界人士分析，A14堪稱「地表最強手機應用處理器（AP）」，晶片尺寸雖與前一代A13晶片相去不遠，在台積電5奈米製程工藝打造下，A14電晶體數量高達118億個，較前一代以7奈米生產的A13晶片電晶體數量85億個，及A12的69億個大幅增加，甚至超越英特爾x86架構處理器電晶體數量，效能較前一代提升15%、功耗降低30%。

由於A14處理器效能卓越，蘋果對新iPhone銷售展望正向，加大對台積電下單力道，估計A14晶片已吃下台積電5奈米約18萬片產能，等於台積電約三分之二的5奈米產能都被蘋果包走，將在本季大量產出，提前滿單，比原先預期年底的時程要早。