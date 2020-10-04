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中國買下台積電要多少錢？ 鄉民曝「天價數字」：有錢也不賣

聯合新聞網 / 綜合報導
台積電。報系資料照
台積電。報系資料照

身為全球晶圓代工產業龍頭，台積電在中美角力中一直是熱門話題，就有網友問「中國怎麼不乾脆買下台積電？」並好奇，「買下台積電要多少錢？」貼文一出引起網友熱議。

網友在PTT八卦板表示，「中國晶片弄不出來，現在科技公司都麻煩了，怎麼不乾脆買下台積電，對中國來說應該不難吧？比買飛機大砲來說投資價值更高。」

此文引起網友熱議，「買人才買技術，早就買很多過去了」、「4100億美金」、「中國十兆RMB大煉芯可以買下台積+三星+intel啊，但是不賣」、「聯電都不見得會賣了，還買台積電咧」。還有網友表示這不是錢的問題，「先問美國准不准」、「買下台積也沒用，美國給你斷料，照樣生不出來」、「有錢也不賣好嗎？以為什麼都能用錢買喔」。

事實上，類似貼文早在7月就出現過了，當時有網友問「中國為何不沒收台積電中國廠」，網友紛紛表示「南京廠都舊技術」、「低階廠而已」、「當然是等你把技術轉過去啊」、「南京廠的製程只是12奈米」、「這種舉動想嚇跑多少外國企業啊？」、「拿走只傷得到台積電的皮毛啦，而且吃相不能太難看」。

台積電 PTT

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