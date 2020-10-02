三大廠延攬…擋不了高啟全創業魂

「台灣DRAM教父」高啟全離開大陸紫光集團，傳出有至少三家國際級半導體大廠想延攬他擔任要職，但年近70、即將邁入「從心所欲，不逾矩」階段的高啟全，仍有著年輕人的幹勁，懷有當年創業的熱情，傳接下來將持續創業，鎖定半導體周邊相關事業。

對於下一步，高啟全昨（1）日不願透露，強調「之後要做自己的事，現在不方便多說，到時大家就知道了」。

回顧高啟全過去接受媒體訪問的發言，不難看出他「做自己」、「愛挑戰」的冒險家精神。他自己先前也曾坦言，念建國中學時，第一次深刻體悟到自己的本性領導力。

原來高啟全念建中的60年代，當時普遍的教育理念，是強調「規矩」以及壓抑自我，但高啟全在當時便無懼成規，竟然跟「狀元」兼班長挑戰說：「你不要當班長，讓我當，因為我很想替同學做事和管理。」而高啟全成為班長後，協助導師、同學設定讀書進度和成績標的，帶領班級平均成績上衝當屆第一名。