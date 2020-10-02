高啟全 王永慶、張忠謀愛將

曾以「我很直接、我很誠實」剖析起自己特質的高啟全，在台灣半導體產業扎根的期間，創下五個第一的紀錄。

這「五個第一」，包括他是全球第一個、也是唯一同時獲得台積電創辦人張忠謀與已故台塑集團創辦人王永慶重用的科技業人才；他34歲就當上台積電廠長，是當時業界最年輕；推動南科及德商英飛凌合資成立華亞科，是全球第一家跨國合資DRAM廠；主導美光收購華亞科，是台灣第一樁跨國記憶體廠收購案；轉戰紫光，是台灣跳槽對岸記憶體業第一人。

高啟全來自瑞芳旺族，從小就展現過人的聰明才智，一路唸到台大化工系畢業，之後取得北卡羅萊納州立大學碩士學位。不僅學歷漂亮，資歷也顯赫。1984年加入英特爾記憶體研發部門、1987年進入台積電，以34歲的年紀當上廠長，算是當年全世界最年輕的晶圓廠廠長。高啟全承襲了英特爾強悍的管理風格、扎實的執行力，深受台積電高層賞識，甚至傳出當年高啟全想一圓創業夢、離開台積電時，張忠謀大力慰留，不過高啟全仍想走自己的路。

高啟全在1989年，和同樣來自英特爾的吳敏求，共同創立旺宏，在1995年受王永慶之邀進入南亞科技擔任執行副總。業界人士表示，高啟全說起話來相當直率，加上聰明、靈活又拚勁十足。據悉，高啟全是台塑集團唯一敢在王永慶面前開玩笑的人。