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這些半導體大咖 還在對岸奮鬥

經濟日報 / 記者李孟珊／台北報導
圖／經濟日報提供
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大陸近年積極推動半導體業自主化，並且大舉向台灣高階人才招手，產生人才磁吸效應，包括世大半導體創辦人張汝京、華亞科前董事長高啟全、台積電前共同營運長蔣尚義、台積電前研發處長梁孟松，以及聯發科前手機事業群總經理袁帝文等人轉戰對岸，成業界話題。

回顧兩岸半導體業搶人大戰，台積電2000年併購世大，世大創辦人張汝京帶領百餘名的工程師前往大陸市場，創立中芯國際，堪稱台灣高階人才赴陸發展、且大舉在對岸開疆闢土第一人。

不過，台積電也因此控告中芯侵犯專利權與洩漏商業機密。2009年底，台積電勝訴，中芯判賠2億美元及中芯10％股權，時任中芯國際總裁的張汝京被迫下台。

2016年，中芯延攬台積電前共同營運長、時任董事長顧問蔣尚義擔任獨立非執行董事，再次震撼台灣半導體業。蔣尚義在2019年6月宣布卸任中芯獨立董事，並轉任大陸半導體廠武漢弘芯執行長，不過今年年中一度傳出蔣尚義有倦勤之意，可能退出該團隊，陸媒採訪蔣尚義本人僅表示，現在公司是有些問題待解決。

中芯也在2017年10月，向台積電前研發處長梁孟松拋出橄欖枝，粱孟松出任中芯聯合執行長。業界人士透露，近幾年，梁孟松在中芯主要以改善內控以及流程管理的最佳化為主，先進製程的開發反而不是重點，梁孟松把管理思維帶進中芯，是中芯改頭換面的最大關鍵。

聯發科前手機事業群總經理袁帝文在2015年加入大陸手機晶片大廠展訊，擔任資深副總裁，去年底創立視芯智能。

台積電 半導體 蔣尚義

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