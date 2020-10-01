16檔現金股利至少連五年正成長 股利殖利率3.3~8.3%

上奇（6123）、長華*等16檔個股不但連續十年配發現金股利給股東，且近五年來的現金股利都高於或等於前一年。在低利環境，大量資金追逐高息股，但也造成現金股利殖利率下滑。

CMoney統計，上奇、長華*、惠普、碩天、敦陽科、零壹、健鼎、精技、花仙子、遠東銀、貿聯-KY、佳格、寶雅、關貿、台燿、聯茂等16家公司已連續十年配發現金股息，且近五年每年配發現金股利都高於或等於前一年。而且，這些個股的現金股利殖利率仍有3%以上。

這16家公司中，以上奇的現金股利殖利率最高，達8.3%。上奇攻雲端服務有成，今年配發股利3.6元，且六年來現金股利一年高過一年。不過，今年11月底上奇將不再是國際軟體大廠奧多比（Adobe）的台灣區代理商。

另外，長華*是半導體封裝材料及設備供應商，至少已連續16年配發現金股利，且現金股利連八年成長，上半年股價仍屬於百元俱樂部，但股票7月由面額新台幣10元變更為1元，股價變得更親民，目前現金股利殖利率仍高達7.6%。