遊戲機熱賣 台鏈吃補

全球疫情有死灰復燃之勢，再度點燃宅經濟需求，推升任天堂Switch及索尼PS 5遊戲機熱賣，聯發科（2454）、鈺太、原相、旺宏、新唐等遊戲機晶片供應鏈出貨大好，有望一路旺到2021年。

台灣遊戲機晶片廠第4季出貨動能持續強勁，聯發科為索尼PS系列客製化運算處理器供應商，去年為PS Classic以安謀（ARM）架構Cortex-A35四核心處理器，及繪圖處理器PowerVR GE8300打造「MT8167A」晶片，並供應相關電源管理IC。

聯發科為客戶量身打造消費性客製化晶片已進入為期數年的新產品周期，伴隨宅經濟發威與年底銷售旺季來臨，本季需求依舊強勁，助攻相關晶片出貨。

鈺太為索尼PS5手把數位麥克風主要供應商， PS遊戲機搭載的DualSense手把中，需要四顆MEMS麥克風，法人預估鈺太年出貨量約4,000萬顆。

由於鈺太數位麥克風收音品質與效果不輸外商，一經採用不易被替換，未來甚至有機會切入其他品牌遊戲機供應鏈，目前相關營收占比雖僅個位數百分比，隨著滲透率提升，法人看好2021年鈺太遊戲機營收比重可望跨過二位數門檻。

原相為任天堂Switch主機影像感測IC主要供應商，受惠這一波遊戲機需求，上半年業績暢旺，遊戲機需求持續看漲至明年，預期直至明年上半年訂單熱度不減。

法人認為，相較於主機出貨，遊戲把手出貨量一定會超過主機，對原相貢獻更為顯著。

旺宏是任天堂唯讀記憶體（ROM）獨家供應商，上半年受惠於任天堂拉貨動能強勁，業績成長動能明顯，隨著快閃記憶體產品價格順利調漲，營運預期穩定成長。