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電玩展春節復辦 廠商樂

經濟日報 / 記者康陳剛／台北報導

今年因疫情停辦一屆的「台北國際電玩展」（TGS），有望在明年春節前準時復辦，預料包括智冠（5478）、橘子等國內遊戲大廠都將出席盛會。

台北市電腦公會透露，2021台北國際電玩展即將重磅回歸，預計明年1月底在台北南港展覽館一館登場，並已開放玩家區及商務區報名，同時會首次採取線上、線下同步舉辦的雙軌並行型式，突破時間與國界的限制，打造全球遊戲產業人士與玩家的交流平台。

台北市電腦公會表示，台灣的5G部署超前，甚至速率也在國際前段班，相關技術將帶來遊戲體驗革命，預期也將繼續帶動台灣遊戲產業蓬勃發展，市場規模翻倍成長。PwC《2019-2023台灣娛樂暨媒體業展望》年度報告指出，電玩遊戲已成為台灣娛樂暨媒體業（E&M）主要營收來源，預估台灣遊戲市場規模將在2023年，達到25億美元。

2021台北國際電玩展規劃商務區、玩家區及亞太遊戲高峰會三大主軸，商務區首度開啟線上參展及實體參展方案，提供全球遊戲產業人士無時差交流媒合的商務平台。亞太遊戲高峰會和「INDIE SALON」論壇演講活動，也在實體活動外，同步採取線上播出型式提供海內外講師和聽眾參與。

電玩展 疫情 智冠

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台北國際電玩展明年1月回歸！將在台北南港展覽館舉辦

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