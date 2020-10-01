Google發布全新智慧音箱Nest Audio 廣達與和碩受惠

Google 發布全新智慧音箱 Nest Audio，不僅有新設計的外觀，也強化聲音品質，搭配支援繁體中文的 Google 助理，台灣售價3,180元。Google智慧音箱主力代工廠廣達與和碩受惠大。

Google 在今年 7 月即確認新款 Nest 智慧音箱的存在，即最新發布的Nest Audio，取代了 2016 年推出的 Google Home，成為 Google 旗下中間價位的全新智慧音箱。

因應新冠肺炎疫情與居家娛樂需求，Google Nest Audio 更強調音質，音量提高 75%、低音強度提升 50%，低音、在中高音都能更好呈現出飽滿、清晰、自然的音質。

Nest Audio 也可以依據使用者正在播放的音訊內容，自動調節聲音效果，透過環境 IQ 功能的調節，Nest Audio 能根據環境狀況，動態調整播放音訊的音量，就算環境吵雜，也能接收到 Google 助理的回應，或是調整正在收聽的新聞音量。

Nest Audio 搭載與 Nest Mini 相同的專用機器學習晶片，運算效能可達每秒 1 兆位元（TeraOPS）等級，這使得 Google 可將一部分 Google 助理功能，從數據中心直接轉到智慧音箱上進行運算。搭配支援繁體中文的 Google 助理，Nest Audio 可以幫助使用者完成日常生活所需。