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微軟新一代Surface產品699美元起跳 和碩、廣達受惠
微軟將在今天晚上九點，於微軟官方部落格發布 Surface 產品最新消息，外界推測，微軟將發布新一代Surface Laptop Go ，價格從699到1199美元之間，微軟積極搶攻教育筆電市場，將為主力代工廠廣達與和碩，增添新的成長力道。
根據外電Windows Latest 報導，最新公布的基準測試和美國零售商列表，揭示了下一代中階Surface Laptop的關鍵規格與價格細節，代號Sparti的Surface Laptop Go搭載了英特爾第十代酷睿 i5 處理器，在美国的售價從 699 美元起跳。
除了低價版699美元，主攻教育市場的Surface Laptop Go之外，微軟也將推出一款給商用客戶使用的Surface Laptop Go，售價為1,199美元，除了同樣採用英特爾第十代酷睿處理器之外，16GB的內存，以及512GB的存儲空間。
微軟在今年 7 月已經發表 Surface Book 3，並公開 Surface Pro X、Surface Go 2 等產品，其中，Surface Pro X 是微軟首款採用 Arm 架構處理器的筆電，瞄準行動工作者需求。
微軟的筆電與平板電腦，主力代工廠為廣達與和碩，隨著微軟再次推出新產品Surface Laptop Go，並瞄準教育市場，可望為廣達與和碩，增添第4季的成長力道。
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