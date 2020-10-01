微軟新品打平價牌 催動廣達、和碩筆電動能

微軟（Microsoft ）強攻筆電，市場傳出，即將發表的新品將大打「平價」牌，端出入門等級的Surface Laptop，藉此擴大筆電市占率，隨著新品於本季上市，可望帶動相關代工廠廣達（2382）、和碩筆電出貨，為第4季營運增添柴火。

微軟將於台灣時間今（1）日晚上九點發佈 Surface 產品最新消息。儘管官方並未透露新品細節，但從市場目前流出的消息來看，至少將有兩款以上新筆電或變形平板。

據悉，微軟將發布一款代號「Sparti」的入門級Surface Laptop GO筆電，除針對一般消費市場外，還將有面向教育市場的特製機型，以及推出升級款的Surface Pro X 2。

微軟筆電系列最大特點就是主打商務使用體驗，但為了擴大使用族群，先前已推出平價的Surface Go，鎖定輕度商務人士及學生族群，但裝置主體為變形平板，而非傳統意義的筆電裝置。

此次微軟將推出的入門級Surface Laptop 尺寸據傳為12.5吋，建議售價為699美元起跳。在此之前，微軟已經推出13.5吋Surface Laptop，以及更高階的15吋版本，隨著新筆電加入，也讓Laptop系列填補入門級市場產品線。

微軟近年筆電定位都以中高階為主，因此價格設定普遍高於市場均價，且對於入門級機款著墨較少，也造成Surface 系列市占率一直無法順利打開。

法人指出，隨著微軟本次推出新款Surface Laptop，藉由更親民的價位，可望有效帶動出貨量提升，為相關代工廠廣達、和碩第4季營運增添柴火。

廣達、和碩是少數筆電代工廠第3季展望較佳的廠商。日系外資最新研究報告就指出，廣達今年第2季NB出貨已達到1,450萬台，第3季筆電出貨可望再季增逾20%，且看好居家工作（WFH）、遠距教學商機，將讓廣達筆電動能一路延續至2021年上半年。

和碩同樣受惠居家工作（WFH）、遠距教學需求，第3季大客戶之一華碩開始加大Chromebook 下單量，且微軟新筆電將於第4季上市，目前已對和碩加大拉貨力道，帶動和碩第3季筆電延續第2季高水準，出貨量可望季增一成以上。

據過往微軟新品發布時程來看，新款Surface 系列將在上市後，一個月內在微軟大本營美國市場開賣，至於歐洲、亞洲市場則需幾個月後才上市。