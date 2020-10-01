大立光控惠普侵權 訴訟地改成北加州

大立光去年9月狀告惠普（HP）、先進光、新鉅科技等三家公司的訴訟案，因惠普提出動議要求，未來訴訟案將自美國東德州地院移轉至HP總部所在地北加州，已獲得美國聯邦巡迴上訴法院同意。

大立光對惠普、先進光及新鉅科侵權告訴。大立光與新鉅科已於8月下旬和解。大立光針對和解的細節不願透露。至於與先進光及惠普的訴訟仍進行中

針對訴訟地變更，大立光指出，已接獲相關通知，訴訟地變更，也不會動搖公司對捍衛專利的決心。

大立光去年9月在東德州地方法院對惠普、先進光和新鉅科技等三家公司提起訴訟，主張HP筆電內使用先進光及新鉅科技的光學鏡片，已侵害大立光擁有的四項美國專利（7274518，8395691，8988796和9146378），引發業界關注。

時隔一年後，訴訟案沒有太多進度，惠普更提出動議要求，期盼將訴訟自東德州地院移轉至北加州地區，先進光電及新鉅科技稍後也加入此動議，並獲得美國聯邦巡迴上訴法院同意。

據了解，移轉訴訟地，顯示雙方尚未就專利侵害實質技術問題進行太多攻防，這場訴訟案可能會是持久戰。