美光看淡記憶體 台廠有壓
美國記憶體晶片大廠美光上季財報亮眼，但釋出華為禁令使得該公司無法出貨華為，將衝擊接下來兩季營收，本季財測也遜於華爾街分析師預期的負面訊息，同時示警明年市場恐供過於求，已啟動削減資本支出計畫因應，成為第一家看淡市況發展的記憶體指標廠。
美光是全球前三大DRAM廠暨第四大儲存型快閃記憶體（NAND Flash）晶片廠，其釋出後市保守看法，法人憂心，南亞科、華邦、旺宏、威剛、創見、宇瞻等台灣記憶體相關廠商後市也恐不妙。
美光執行長梅羅塔（Sanjay Mehrotra）於9月29日的財報會議中表示，華為是其最大客戶，來自華為業務占美光上季收入約一成，將需要花點時間彌補損失的訂單。
美光目前持有的許可證被美國政府的最新限制令取代，因此無法從海外工廠向華為供應晶片。
美光坦言，目前不知道何時才能獲得許可證，再次出貨華為，且現階段無法將這些晶片轉給其他客戶。業界憂心，華為這個龐大出海口受影響之後，在無其他客戶遞補華為需求下，廠商為出清庫存，可能引爆新一波殺價，增添記憶體市場動盪的不利變數。
梅羅塔說，美光已經申請新的許可，但不保證何時或是否能獲准出貨。美光同時調降資本支出至約90億美元，並示警一些企業客戶的需求轉弱，快閃記憶體晶片市場明年可能供過於求。
美光公布上季財報，單季淨利9.88億美元，每股盈餘87美分，高於去年同期的淨利5.61億美元與每股49美分。上季經調整後營收為60.6億美元，也高於去年同期的48.7億美元。
美光表示，上季財報出色，主因雲端服務、PC和遊戲機帶動DRAM銷售強勁，加上QLC NAND快閃記憶體出貨量增長。
美光預估，本季營收為50億美元至54億美元，低於分析師預估的53.3億美元。儘管上季財報表現亮眼，但後市變數大，導致美光9月29日盤後重挫逾3.6%，9月30日早盤跌逾4.6%。
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