IC Insights：半導體併購金額攀高

全球半導體業今年收購案不斷，研究機構IC Insights最新調查指出，在輝達併購安謀、亞德諾半導體收購美信這兩大鉅額併購案領頭下，2020年全球半導體業併購案總金額將高達630億美元（逾新台幣1.8兆元），超越2016年598億美元，成為半導體併購史上第二高的年度。

根據IC Insights統計數據顯示，全球半導體購併最高金額年份在2015年，當年併購案高達30筆，總金額為1,077億美元。

IC Insights表示，今年7月與9月所達成的兩項超大型併購案，確保2020年成為半導體併購史上第二大的年份。其中，輝達在9月以400億美元從軟銀手中收購英國處理器設計技術供應商安謀（ARM）。

總部位於美國的輝達未來將面臨中國大陸、歐洲嚴格反壟斷審查，若順利完成收購安謀，該筆400億美元收購案，將再次改寫半導體業併購金額紀錄。

另一筆交易則在7月，由類比混和訊號IC大廠亞德諾半導體（ADI）以210億美元，收購矽谷類比及混合信號IC製造商美信（Maxim）。

僅計算輝達與亞德諾發動併購的金額，就占2020年購併總金額約97%。

IC Insights指出，在前述兩大購併交易協議之前，2020年半導體併購活動幾乎停滯不前，第1季全球半導體購併交易金額僅18億美元。

由於新冠狀肺炎疫情全球快速流行，導致第2季併購交易下降到1.65億美元。此外，過去幾年，因美中貿易戰及保護主義抬頭，各國政府保護國內半導體產業發展，政府機構阻止了一些公司試圖達成大型收購協議，也是導致購併金額裹足不前重要原因。