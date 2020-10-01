美光停供華為／三大利空 考驗台灣業者

美光釋出停供華為將導致接下來兩季營收受衝擊的消息，使得華為禁令對記憶體廠的影響正式浮出檯面。

台灣記憶體廠商中，南亞科、旺宏、華邦過往均與華為有業務往來，如今也面臨無法供貨華為、正向美方申請許可證但尚未獲得批准的狀況，多少也將影響營運，加上近期記憶體報價不振與新台幣強勢帶來的匯損壓力，台灣記憶體廠面臨三面夾擊窘境。

華為禁令生效後，南亞科、旺宏等台灣記憶體廠遵循美方相關法令規定，皆自9月15日起暫停供貨華為。南亞科表示，未來將依照相關規定向美方申請許可後恢復供貨，而旺宏則向美國提出申請出貨華為許可，目前仍在等待中。

旺宏董事長吳敏求日前表示，除5G基地台外，旺宏還出貨華為許多網通相關高容量記憶體產品，華為是旺宏第三大客戶，因此旺宏將會遵循美國規定提出申請出貨華為許可。他坦言，隨著美國總統大選時間逼近，白宮對大陸施加的壓力可能愈來愈大，推測在選舉之前獲准出貨的機率小，華為禁令將是旺宏第4季營運的一大變數。

南亞科也從9月15日起暫停供貨華為。南亞科強調，後續將加強市場風險管理，包括客戶群分散、區域市場分散、產品多元組合，增加銷售彈性，以降低營運風險。