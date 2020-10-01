美可能緊縮出口／中芯應變 囤積設備零件

日經網站報導，中國大陸晶圓代工龍頭中芯國際（SMIC）正囤積半導體生產設備與重要的替換零件，反映中芯數月來已經為美國可能緊縮出口限制做準備。

不過，市場對中芯的作法是否有效，仍保持保留態度。市場資金昨（30）日再度簇擁聯電、世界等「中芯事件」受惠轉單族群。

聯電以平盤開出後，一度下殺逾2%，但低接買盤隨即進場，收盤大漲逾3.8%、收28.55元，外資也一改29日大賣逾8.3萬張的態度，轉為買超5,213張，投信、自營商也進場加碼。世界同步由黑翻紅，終場漲逾1%、收96.1元，惟外資持續調節2,620張，連二賣。

數名知情人士表示，中芯從美國、歐洲和日本採購的產品已超過該公司2020年的需求，採購範圍包括蝕刻、光刻、晶圓清潔和測試等用於重要製造過程的機器，以及逾一年價值的易損耗零件。這些零件必須定期更換，以維持機械能正常運作。

消息人士表示，中芯甚至與其他大陸晶片廠合作，創造這類零件的共享備品，還有一個中央倉庫來存放這些備用零件。

中芯提前大舉囤積設備與零件的做法，與其最大客戶華為的做法相呼應。華為先前也急著趕在美國的限令實施前，取得晶片供應。

一名知情人士說：「中芯從今年初以來即高度戒備，當時產業警覺到，美國可能進一步限制華為的非美供應商使用美國的技術，這隨後在5月成為事實」，中芯便「急著為晶片生產設備採購許多備用零件，以確保在出現任何限制措施時，事業還能繼續運作」。

一家美國晶片設備業者的消息人士表示，中芯亟欲庫存晶片生產機械設備，「該公司下單採購的機械設備數量，超過當前擴張計畫所需…其中一些設備已經出貨，但年底前還有更多要出貨。」

日經報導指出，中芯年初就已經開始擔心美國將擴大打擊華為與其他大陸科技企業，因為去年底美國施加的壓力，已導致艾斯摩爾（ASML）延後將極紫外光（EUV）半導體生產設備出貨給中芯。