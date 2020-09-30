快訊

歐陽娜娜今登板唱「我的祖國」 歐陽龍沉默數日回應了

《刻在你心底的名字》：禁忌時代下的一場禁忌愛戀

10月1日起燦坤iPhone11全面88折 最高可省6,288元

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

因應蘋果新手機iPhone 12即時上市，燦坤（2430）對現有iPhone11自10月1日起全面推出88折優惠，最高可以省下6,288元，有助果粉買進，帶動一波燦坤的業績可期。

燦坤今（30）日表示，針對蘋果新手機即將在10月中旬來台銷售，10月1日起對現有三系列、42款的iPhone11 全面降價促銷，以入門款的iPhone11 64GB售價24,900元，88折之後售價21,912元，降價2,988元；iPhone11 Pro Max 256GB機種售價45,400元，88折之後售價39,952元，降價 5,448元、超過五千元。

最高規格的iPhone11 Pro Max 512GB，售價52,400元，88折之後售價46,112元，降價達6,288元、超過六千元。

燦坤指出，近來推出多種的資訊新商品，都賣得有聲有色，甚至缺貨。9月中推出Apple Shop門市預約購買新款Apple Watch Series 6，即贈市價780元玻璃保護貼，第一波已經賣光，需要預定等待第二波。舊款Apple Watch S5最高直降2,500元。

燦坤表示，日前開放PS5預購，搭載Ultra HD Blu-ray光碟機的PS5， 機種，僅僅30秒即搶購一空，PS5數位版同樣銷售一空。

4G iPhone iPhone 11 燦坤

延伸閱讀

這還有PS5！有閑攜手普雷伊釋出20組光碟機版預購名額

Apple Music一度中斷 蘋果多項服務當機陸續修復

PS5預購秒殺！他看旁高中生「無動於衷」感嘆 網曝殘酷原因

PS5預購火熱 燦坤、全國電樂

相關新聞

遭認定違法解雇企業公會理事長 神腦：前員工脫序違反誠信

今年5月神腦國際解雇企業工會理事長陳政國，工會向勞動部提起不當勞動行為裁決委員會，結果出爐認定神腦違法解雇，神腦也發出聲...

為何很少人推薦新鮮人進中華電信？ 網曝2主因：去台積比較好

許多人求職都希望能找一間規模大又穩定，福利薪資都不錯的公司，因此一些知名企業都成為社會新鮮人的主要目標，不過有網友發文想問為何中華電信很少人推薦？貼文一出引起鄉民們的熱議，還有人點出2個主要原因。

夏普併購NEC旗下顯示器事業 公平會准了

鴻海（2317）集團所屬的日商夏普（Sharp）日前宣布將向日商NEC收購其旗下的顯示器事業體，公平交易委員會今（30）...

離職員工違反營業秘密法 旺矽：穎崴科技遭追加起訴

介面測試廠旺矽（6223）今（30）日公告，該公司29日收到新竹地檢署追加起訴的起訴書，主要先前旺矽對4名離職員攜帶機密...

鴻海旗下夏普 有望重回日經225指數

日本電信業龍頭NTT宣布，將買下尚未持有的NTT Docomo股票，並讓Docomo下市，意外讓鴻海集團（2317）轉投...

電動車超熱！特斯拉Q3在台掛牌創新高 單季突破1,850台

Tesla 今（30）日宣布，特斯拉再度刷新台灣電動車單季掛牌紀錄。截至今日，今年第3季總掛牌數預計突破 1,850 輛...

竹科未受地震影響 台積電廠區營運正常

宜蘭今天中午發生芮氏規模5.9地震，新竹科學園區管理局表示，區內一切正常，並無災情傳出

滾齒凸輪分度盤大廠歐權科技 進駐中科設研發中心

中科管理局今(30)日宣布，全球第二大、國內最大滾齒凸輪式分度盤製造商歐權科技，將投資1,000萬元進駐中科園區成立研發...

「護國神股」台積電擴廠 林宜瑾關心南科用水及工安

被外界譽為「護國神股」的台積電，正在南科擴廠，立委林宜瑾關心南科用水及工安問題，今在立院質詢科技部，要求正視及早因應。

歐權科技中科成立研發中心 就近服務客戶增國際競爭力

中部科學園區管理局上午宣布，全球第二大及國內第一大滾齒凸輪式分度盤製造商歐權科技公司，將投資新台幣1000萬元進駐中科園...

竹縣AI智慧園區 即日起至11月16日公告招商

新竹縣政府推動「5支箭」施政主軸，其中國際AI智慧園區公共工程預計今年底完工，產業專用區土地面積達8.05公頃，規畫引進...

輝達攜手VMware 搶混合雲商機

輝達（NVIDIA）於今(30)日宣布，VMware與該公司合作，推出新一代混合雲架構，提供企業AI運算服務。

熱門新聞

王令麟豪擲7.5億元買台中豪宅丽格 原來是這用途

彭博分析師：iPhone 12將讓鴻海受惠最大 緯創也進補

英特爾攜八台廠 攻邊緣運算

馬斯克十年大計…拚年產2千萬輛 特斯拉鏈出貨喊衝

台幣再升 寫兩年半新高

為何很少人推薦新鮮人進中華電信？ 網曝2主因：去台積比較好

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。