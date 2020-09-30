10月1日起燦坤iPhone11全面88折 最高可省6,288元

因應蘋果新手機iPhone 12即時上市，燦坤（2430）對現有iPhone11自10月1日起全面推出88折優惠，最高可以省下6,288元，有助果粉買進，帶動一波燦坤的業績可期。

燦坤今（30）日表示，針對蘋果新手機即將在10月中旬來台銷售，10月1日起對現有三系列、42款的iPhone11 全面降價促銷，以入門款的iPhone11 64GB售價24,900元，88折之後售價21,912元，降價2,988元；iPhone11 Pro Max 256GB機種售價45,400元，88折之後售價39,952元，降價 5,448元、超過五千元。

最高規格的iPhone11 Pro Max 512GB，售價52,400元，88折之後售價46,112元，降價達6,288元、超過六千元。

燦坤指出，近來推出多種的資訊新商品，都賣得有聲有色，甚至缺貨。9月中推出Apple Shop門市預約購買新款Apple Watch Series 6，即贈市價780元玻璃保護貼，第一波已經賣光，需要預定等待第二波。舊款Apple Watch S5最高直降2,500元。

燦坤表示，日前開放PS5預購，搭載Ultra HD Blu-ray光碟機的PS5， 機種，僅僅30秒即搶購一空，PS5數位版同樣銷售一空。