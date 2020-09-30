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因應立訊交易案 緯創劃分昆山廠區子公司資產

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

緯創（3231）日前宣佈中國昆山廠手機製造業務售予陸廠立訊精密，為了將資產劃分清楚，今（30）日公告旗下兩間子公司緯創資通（昆山）、緯新資通（昆山）互相不動產交易，緯創指出，主要是因應公司業務發展及策略規劃需要。

緯創今日公告，子公司緯創資通（昆山）公告取得不動產，及另一子公司緯新資通（昆山）取得不動產，兩間皆為緯創100%持股子公司。

緯新資通（昆山）交易關係人為緯創資通（昆山），交易單位為房屋總面積：77,757.84平方公尺及土地面積：83,690平方公尺，房屋及土地交易總金額約為人民幣1.97億元（含增值稅）。

對此，緯創指出，主要是因應公司業務發展及策略規劃需要；由於緯新資通（昆山）預定年底將出售給立訊，緯創兩間子公司的不動產交易，格外引起外界關注。

據了解，緯創旗下兩間子公司不動產交易，主要是因應年底前廠房售予立訊前的資產安排，由於緯創在昆山擁有不少廠區及廠房，並非只有手機製造產線，現在兩間子公司不動產交易，就是為了讓資產劃分清楚，將歸屬於手機製造的廠房統整。

緯創今年7月中旬宣佈，通過出售集團旗下緯新資通（昆山）有限公司、緯創投資（江蘇）有限公司及其相關業務予立訊集團，交易之對價暫定為人民幣33億元（約合台幣138億元）。

根據緯創當時釋出的時程，預定交易後續簽署正式交易文件及相關合約後，未來需依法登記、備案或取得相關主管機關之核准，預計於今年年底前完成所有程序。本公司將於交易實際完成時，依相關法令規定另行辦理公告申報。

江蘇昆山廠區為緯創iPhone組裝大本營，其次才為印度廠區，而緯創宣佈將緯新資通（昆山）、緯創投資（江蘇）售予立訊，等於宣告立訊正式卡入iPhone 組裝供應鏈。

緯創 立訊 手機

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