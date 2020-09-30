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可購樂鴻海股東封館購物節 9月30日再次起跑

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導
可購樂股東封館購物節9月30日起跑。 圖／夏普提供
可購樂股東封館購物節9月30日起跑。 圖／夏普提供

可購樂（COCORO Life）股東購物節活動自5月23日開跑，一直到9月30日為止，有為數不少的股東領到高達12萬元購物折抵金。可購樂也獲得股東們的回饋，表示與以往的購物節商品更豐富以及價格更有競爭力。

在為期四個月的股東購物節活動中，許多股東對於是否可以享股東購物節優惠的身份問題，進線到可購樂的客服，在此要向所有廣大的鴻海鴻準／群創的股東們喊話，只要您在民國105年至109年共5年間曾為鴻海/鴻準/群創的股東，即是可購樂尊榮的VIP股東身份，立即登入可購樂平台享封館購物節的上萬商品優惠。

此次可購樂所推出9月30日至10月23日限時三週的股東封館購物節，送出購物折抵金23,170元，用此折抵金可在可購樂平台上盡情享受購物的樂趣，有股東們最愛的夏普商品、最夯的任天堂Switch專區、日本直送館、超殺日用品專區，應有盡有，中秋連假跟家人團圓之際一起血拼可購樂的嚴選商品。

股東 鴻準 鴻海

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