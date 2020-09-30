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為何很少人推薦新鮮人進中華電信？ 網曝2主因：去台積比較好
許多人求職都希望能找一間規模大又穩定，福利薪資都不錯的公司，因此一些知名企業都成為社會新鮮人的主要目標，不過有網友發文想問為何中華電信很少人推薦？貼文一出引起鄉民們的熱議，還有人點出2個主要原因。
原PO在PTT貼文表示板上大多推薦新鮮人進私人的科技公司，就連沒什麼名氣的二線廠也推薦，但為何中華電信這麼大的公司卻很少人推？他說中華電信經過民營化之後，仍然比許多私人企業有保障，福利也更好，薪水更不會輸給大部分二線IC公司的職位，既然條件這麼好，為何鄉民們不怎麼提到中華電信的工程師？是因為比較難考的原因嗎？
許多鄉民對於原PO的說法不太認同，「年薪很一般好嗎？而且工作很無趣，身邊好幾個在裡面的學長姐弟」、「誰跟你說薪水不輸二線IC公司的？」、「近幾年不是沒分紅？贏二線是不是有什麼誤會了」、「薪水低、成長度小、升遷不容易，優點只有穩定」、「中華電信加很少薪水」、「薪水不差但也不高，調薪很慢要靠升等，現在年輕人進去的大多低階缺」。
還有網友點出「未來性」、「發展性」是主因，「因為沒有未來性，你想想要是你工作幹得厭倦想出去挑戰，卻發現自己一身功夫都廢掉了，那是很可怕的事情」、「一般都推台積電，產業穩定、職涯發展好」、「去台積電設備至少學得多，有一身本領，以後轉職外商傳產非常容易；國營、中華想不到有什麼發展性，年薪又少2/3以上，還是建議台積設備比較有錢景」。
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